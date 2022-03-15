Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Зеленський змінив керівництво ООС та Київської обласної військової адміністрації

Сьогодні, 19:14 Переглядів: 1 629

 

Звільнений голова Київської ОДА Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву

Президент Володимир Зеленський оголосив про кадрові зміни у військовому та регіональному керівництві України. Про це йдеться у його відеозверненні.

Зеленський призначив керівником Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка — генерал-лейтенанта, командувача операції Об’єднаних сил. Звільнений голова Київської ОДА Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву.

- Тож Київський напрямок та ситуація в області отримають ще більшу увагу, - повідомив Зеленський.

Новим командувачем ООС призначено Едуарда Москальова — генерал-майора, колишнього заступника командувача операції Об’єднаних сил. 

- Професійна патріотична людина, указ підписано, - сказав Зеленський.
1
Автор: Альона Душенко
Теги: війна Київ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх