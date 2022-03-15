Зеленський змінив керівництво ООС та Київської обласної військової адміністрації

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Президент Володимир Зеленський оголосив про кадрові зміни у військовому та регіональному керівництві України. Про це йдеться у його відеозверненні.

Зеленський призначив керівником Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка — генерал-лейтенанта, командувача операції Об’єднаних сил. Звільнений голова Київської ОДА Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву.

- Тож Київський напрямок та ситуація в області отримають ще більшу увагу, - повідомив Зеленський.

Новим командувачем ООС призначено Едуарда Москальова — генерал-майора, колишнього заступника командувача операції Об’єднаних сил.

- Професійна патріотична людина, указ підписано, - сказав Зеленський.