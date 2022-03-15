Зеленський змінив керівництво ООС та Київської обласної військової адміністрації

Звільнений голова Київської ОДА Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву
Президент Володимир Зеленський оголосив про кадрові зміни у військовому та регіональному керівництві України. Про це йдеться у його відеозверненні.
Зеленський призначив керівником Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка — генерал-лейтенанта, командувача операції Об’єднаних сил. Звільнений голова Київської ОДА Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву.
Новим командувачем ООС призначено Едуарда Москальова — генерал-майора, колишнього заступника командувача операції Об’єднаних сил.