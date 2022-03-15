Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Кременчук, Благодійність

У Кременчуці почали видавати адресну допомогу памперсами та дитячим харчуванням

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 536

 

Тримаємось разом, до Перемоги!

У нашому місті розпочали видавати адресну волонтерську допомогу (із рук в руки) дитячим харчуванням та памперсами. Про це Телеграфу розповіла депутатка юлія Цибульська. Вони разом з мережею Інша Жінка/Divergent Woman розпочали видачу допомоги, яку отримали завдяки нашим партнерським відносинам із закордонними фондами та діаспорами

 

- Це - нелегкий шлях, який вимагає не лише зусиль домогтися аби вантаж спрямувати до Кременчука (більшість вантажів, які заходять в Україну йдуть безпосередньо в гарячі точки та населені пункти в облозі та окупації). Це - і покриття витрат на паливо (20 000-25 000 один рейс), супроводження вантажу, виготовлення документів на кожний вантаж, звітування, робота з вигрузки, сортування, видачі та доставки необхідного на вимогу керівників військових частин, виконкому. Наші ресурси обмежені, а тому ми не дублюємо функції органів соцзахисту та не зможемо допомогти всім абсолютно. Зважаючи на об'єми наших поставок та наші цілі, ми визначились з колом осіб, яким ми будемо допомагати адресно переселенці з маленькими дітьми, які залишились без дому, одягу, коштів для задоволення базових потреб дитини самотні матері-одиначки, які вимушено не працюють та дійсно потребують підтримки (якщо у вас є чоловік поряд, з яким немає офіційної реєстрації шлюбу, просимо не заповнювати цю анкету та дати змогу отримати допомогу тим, хто її дійсно критично потребує) матері дітей з інвалідністю, яким потрібне дитяче харчування та засоби гігієни Також, за можливисті, ми відвантажуємо дитяче харчування та памперси на склад виконкому для розподілу через педіатрів ваших дітей - це стосується кременчужан, які мають проблеми із закупівлями цих товарів, - розповіла Юлія Цибульська. 

 

Для того, аби отримати допомогу: заповніть форму (її ви можете отримати лише через визначених волонтерів: Лариса Богодист, Tais Afinskaya, Ольга Бойко, Ирина Бруслиновская, Юлия Павлышина, Натали Бут, Инна Бутенко, Анастасія Діордієва дотримуйтесь інструкцій в описі форми отримайте допомогу в руки. Важливо при видачі допомоги вас обов’язково сфотографують, для нашого внутрішнього звіту та звіту перед партнерами, але не будуть викладати жодного фото з вами у соцмережах. Тримаємось разом, до Перемоги!

1
Автор: Альона Душенко Джерело фото: Юлія Цибульська
Теги:
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Благодійність:

Читайте також:



Вверх