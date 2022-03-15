У Кременчуці почали видавати адресну допомогу памперсами та дитячим харчуванням

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 536

У нашому місті розпочали видавати адресну волонтерську допомогу (із рук в руки) дитячим харчуванням та памперсами. Про це Телеграфу розповіла депутатка юлія Цибульська. Вони разом з мережею Інша Жінка/Divergent Woman розпочали видачу допомоги, яку отримали завдяки нашим партнерським відносинам із закордонними фондами та діаспорами

- Це - нелегкий шлях, який вимагає не лише зусиль домогтися аби вантаж спрямувати до Кременчука (більшість вантажів, які заходять в Україну йдуть безпосередньо в гарячі точки та населені пункти в облозі та окупації). Це - і покриття витрат на паливо (20 000-25 000 один рейс), супроводження вантажу, виготовлення документів на кожний вантаж, звітування, робота з вигрузки, сортування, видачі та доставки необхідного на вимогу керівників військових частин, виконкому. Наші ресурси обмежені, а тому ми не дублюємо функції органів соцзахисту та не зможемо допомогти всім абсолютно. Зважаючи на об'єми наших поставок та наші цілі, ми визначились з колом осіб, яким ми будемо допомагати адресно переселенці з маленькими дітьми, які залишились без дому, одягу, коштів для задоволення базових потреб дитини самотні матері-одиначки, які вимушено не працюють та дійсно потребують підтримки (якщо у вас є чоловік поряд, з яким немає офіційної реєстрації шлюбу, просимо не заповнювати цю анкету та дати змогу отримати допомогу тим, хто її дійсно критично потребує) матері дітей з інвалідністю, яким потрібне дитяче харчування та засоби гігієни Також, за можливисті, ми відвантажуємо дитяче харчування та памперси на склад виконкому для розподілу через педіатрів ваших дітей - це стосується кременчужан, які мають проблеми із закупівлями цих товарів, - розповіла Юлія Цибульська.

Для того, аби отримати допомогу: заповніть форму (її ви можете отримати лише через визначених волонтерів: Лариса Богодист, Tais Afinskaya, Ольга Бойко, Ирина Бруслиновская, Юлия Павлышина, Натали Бут, Инна Бутенко, Анастасія Діордієва дотримуйтесь інструкцій в описі форми отримайте допомогу в руки. Важливо при видачі допомоги вас обов’язково сфотографують, для нашого внутрішнього звіту та звіту перед партнерами, але не будуть викладати жодного фото з вами у соцмережах. Тримаємось разом, до Перемоги!