Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Кременчук, Культура, ТЪ представляет

«Доброго вечора, ми з України!»: автори треку отримали нагороди від Кременчука

Сьогодні, 18:27 Переглядів: 130

 

Дякуємо хлопці за музику, яка підтримує та надихає під час війни

Сьогодні, 15 березня, на сесії Кременчуцької міської ради міський голова Віталій Малецький вручив відзнаки від міста DJ ProBass (Артему Ткаченку) та DJ Hardi (Максиму Мокренко). Вони автори відомого на весь світ треку «Доброго вечора, ми з України!».

Поки «Доброго вечора» лунає з усіх бомбосховищ DJ Probass презентував трек «Козаки йдуть»

Він постійно звучить в ефірі цілодобового інформаційного марафону, на нього створено понад 230 000 відео роликів у соцмережах.

- Трек зібрав десятки мільйонів переглядів у різних адаптаціях на відео- та аудіо платформах і очолив кілька міжнародних музичних чартів.

Трек «Ми з України» дає сьогодні українцям та нашим друзям в усьому світі неймовірний заряд енергії, впевненість у Збройних Силах та близькій перемозі.

І ми неймовірно пишаємося тим, що авторами треку є наші земляки-кременчужани! DJ ProBass (Артем Ткаченко) та DJ Hardi (Максим Мокренко) стали героями нашого часу. Сьогодні на сесії міської ради я з радістю вручив хлопцям заслужені відзнаки від міста, - напсиав міський голова Кременчука Віталій Малецький.

Артем Ткаченко нагороджений нагрудним знаком «За заслуги перед містом». Максим Мокренко отримав нагрудний знак та Подяку міського голови Кременчука.

Діджея Probass'а з Кременчука хочуть нагородити знаком «За заслуги перед містом»
1
Автор: Альона Душенко
Теги: Артем Ткаченко сесія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх