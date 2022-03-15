«Доброго вечора, ми з України!»: автори треку отримали нагороди від Кременчука

Сьогодні, 18:27 Переглядів: 130

Дякуємо хлопці за музику, яка підтримує та надихає під час війни

Сьогодні, 15 березня, на сесії Кременчуцької міської ради міський голова Віталій Малецький вручив відзнаки від міста DJ ProBass (Артему Ткаченку) та DJ Hardi (Максиму Мокренко). Вони автори відомого на весь світ треку «Доброго вечора, ми з України!».

Він постійно звучить в ефірі цілодобового інформаційного марафону, на нього створено понад 230 000 відео роликів у соцмережах.

- Трек зібрав десятки мільйонів переглядів у різних адаптаціях на відео- та аудіо платформах і очолив кілька міжнародних музичних чартів. Трек «Ми з України» дає сьогодні українцям та нашим друзям в усьому світі неймовірний заряд енергії, впевненість у Збройних Силах та близькій перемозі. І ми неймовірно пишаємося тим, що авторами треку є наші земляки-кременчужани! DJ ProBass (Артем Ткаченко) та DJ Hardi (Максим Мокренко) стали героями нашого часу. Сьогодні на сесії міської ради я з радістю вручив хлопцям заслужені відзнаки від міста, - напсиав міський голова Кременчука Віталій Малецький.

Артем Ткаченко нагороджений нагрудним знаком «За заслуги перед містом». Максим Мокренко отримав нагрудний знак та Подяку міського голови Кременчука.