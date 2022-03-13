Кременчук втратив ще одного захисника Сергія Стебельського (уточнено)

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Вчора, 12 березня, захищаючи Україну загинув Сергій Миронович Стебельський. Він був співробітником КП «Кременчукводоканал».

Сергій був майстром своєї справи, він щороку був серед кращих на щорічному конкурсі працівників водоканалів «Кращий за професією». У 2020 році Сергій Стебельский став кращим на Полтавщині серез електрогазозварників, а минулої осені посів друге місце.

Вічна пам'ять Герою! Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Сергія.

За інформацією «Кременчуцького ТелеграфЪ» наразі Сергій Стебельський офіційно вважається безвісти зниклим. За словами побратимів, тіла Сергія Стебельського вони не бачили.