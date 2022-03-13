Предки повстали: Давньоруські оборонні системи зупинили російських окупантів

Білгород був одним з пунктів у системі оборони від нападів кочівників ще тисячу років тому
Сьогодні російська техніка не змогла форсувати Змієви вали під Білогородкою на Київщині.
- Під Білгородкою орки вперше дізнались про історію Русі на власному досвіді. Орковська техніка не змогла форсувати Змієві вали. Давньоруські оборонні системи проти Орди - 2000 років гарантії! - повідомляє пресслужба Сухопутниї військ Збройних Сил України.
Білгород був одним з пунктів у системі оборони від нападів кочівників ще тисячу років тому. В цій місцевості розташовані Змієві вали – давні фортифікаційні споруди для захисту від нападників. Подекуди їхня висота сягає 60 метрів, ширина валів така, що по верху їх йшла колись дорога.
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