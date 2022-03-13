На Луганщині окупанти розстріляли волонтера в інвалідному візку

Сьогодні, 21:04 Переглядів: 453

Після полону він заснував власний бізнес, яким займався спочатку на Житомирщині, потім на Черкащині. Згодом повернувся на рідну Луганщину

У Луганській області під Сєвєродонецьком, в селі Борівському російсько-окупаційні війська вбили відомого волонтера Олександра Кононова. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, волонтера вбили у власному будинку — розстріляли в інвалідному візку.

За даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, Кононов мав інвалідність першої групи — внаслідок травми на металовиробництві майже 20 років тому втратив праву руку і ліву ногу.

Від початку російсько-української війни у 2014 році допомагав українським добровольцям: своїм автомобілем возив їм харчі, а часом і доставляв бійців на позиції.

Разом із дружиною потрапив до рук «ополчєнців», 98 днів провів у полоні. Після визволення заснував власний бізнес — «Сири Санича», яким займався спочатку на Житомирщині, потім на Черкащині. Згодом повернувся на рідну Луганщину.