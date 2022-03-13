Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

На Луганщині окупанти розстріляли волонтера в інвалідному візку

Сьогодні, 21:04 Переглядів: 453

Після полону він заснував власний бізнес, яким займався спочатку на Житомирщині, потім на Черкащині. Згодом повернувся на рідну Луганщину

У Луганській області під Сєвєродонецьком, в селі Борівському російсько-окупаційні війська вбили відомого волонтера Олександра Кононова. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, волонтера вбили у власному будинку — розстріляли в інвалідному візку. 

За даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, Кононов мав інвалідність першої групи — внаслідок травми на металовиробництві майже 20 років тому втратив праву руку і ліву ногу.

Від початку російсько-української війни у 2014 році допомагав українським добровольцям: своїм автомобілем возив їм харчі, а часом і доставляв бійців на позиції. 

Разом із дружиною потрапив до рук «ополчєнців», 98 днів провів у полоні. Після визволення заснував власний бізнес — «Сири Санича», яким займався спочатку на Житомирщині, потім на Черкащині. Згодом повернувся на рідну Луганщину.

0
Автор: Альона Душенко Джерело фото: SPRAVDI
Теги: війна волонтер
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх