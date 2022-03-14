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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Рашистські окупанти викрадають мирних людей на тимчасово окупованих територіях – омбудсмен

Сьогодні, 16:16 Переглядів: 209

 

Окупанти діють як терористи - захоплюють заручників та викрадають людей

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова повідомила, що російські солдати викрадають мирних жителів на тимчасово окупованих територіях. Про це вона написала у Facebook.
За її даними, у Запорізькій області в місті Дніпрорудному зранку 13 березня викрали мера Євгена Матвєєва, у Мелітополі – окрім мера Івана Федорова, також громадську активістку Ольгу Гайсумову.
На Донеччині у помешканні священника Олега Ніколаєва з окупованого Бердянська озброєні автоматами військові РФ провели обшук, його самого арештували та вивезли у невідомому напрямку.
Крім того, у мирних мітингувальників в місті Мелітополь російські бойовики силою відбирали українські прапори, частину людей відвезли у невідомому напрямку.
Також кожного дня фіксуються випадки викрадення цивільних осіб на Київщині.

- Захоплення цивільних заручників є прямим порушенням статей 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статті 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і статті 5 Європейської конвенції з прав людини. Звертаюсь до міжнародної спільноти врахувати терористичну діяльність військ держави-агресора при визначення меж санкційного тиску на РФ, – заявила омбудсмен Людмила Денисова.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти заручники
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