Рашистські окупанти викрадають мирних людей на тимчасово окупованих територіях – омбудсмен

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова повідомила, що російські солдати викрадають мирних жителів на тимчасово окупованих територіях. Про це вона написала у Facebook.
За її даними, у Запорізькій області в місті Дніпрорудному зранку 13 березня викрали мера Євгена Матвєєва, у Мелітополі – окрім мера Івана Федорова, також громадську активістку Ольгу Гайсумову.
На Донеччині у помешканні священника Олега Ніколаєва з окупованого Бердянська озброєні автоматами військові РФ провели обшук, його самого арештували та вивезли у невідомому напрямку.
Крім того, у мирних мітингувальників в місті Мелітополь російські бойовики силою відбирали українські прапори, частину людей відвезли у невідомому напрямку.
Також кожного дня фіксуються випадки викрадення цивільних осіб на Київщині.