Росії немає виправдання: вона понесе повну відповідальність за всі вбивства, скоєні в Україні

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Під час брифінгу для українських та закордонних ЗМІ Віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що наразі майже 150 тисяч людей змогли скористатися гуманітарними коридорами і вже перебувають у безпечних місцях, вирвавшись із влаштованого Путіним пекла. Разом з тим, вона визнала, що загалом процес іде дуже складно, адже агресор не виконує взяті зобов’язання, не дотримується режиму припинення вогню. Відтак, люди почасти залишаються у небезпеці. Навіть — перебуваючи у гуманітарних коридорах, які мали б їм гарантувати повний захист. Поточні результати нинішньої евакуації стануть відомі сьогодні після восьмої години вечора. Але вже зараз очевидно: вона йде дуже складно.

- Наразі не всі гуманітарні коридори запрацювали. Так, на Київщині їм завадили обстріли — окупант не дотримується режиму припинення вогню, — розповіла очільниця Мінреінтеграції.

Ще одне болюче питання, яке медіа піднімали на брифінгу - доля тисяч іноземців, що не можуть через війну покинути Україну. Ірина Верещук вказала на безвідповідальну поведінку Росії, яка багатьох з них фактично зробила заручниками.

- Для Росії немає жодного виправдання. Вона має розуміти, що понесе повну відповідальність за всі вбивства, скоєні в Україні. В окупованому Маріуполі сотні і сотні мусульман, які хочуть покинути місто, але не можуть це зробити. Там немає води, тепла, електрики. І я закликаю арабський світ захистити своїх одновірців, які страждають від зброї російських окупантів! — звернулася до міжнародної авдиторії Ірина Верещук.

Водночас Віцепрем’єр-міністр адресувала запитання також й до керівництва Ізраїлю — світові була б важлива офіційна реакція цієї країни на нещодавній злочин з боку Росії: російські авіаудари по Бабиному Яру в Києві, де знайшли вічний спокій сотні тисяч жертв Голокосту.