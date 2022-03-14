Росії немає виправдання: вона понесе повну відповідальність за всі вбивства, скоєні в Україні

Під час брифінгу для українських та закордонних ЗМІ Віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що наразі майже 150 тисяч людей змогли скористатися гуманітарними коридорами і вже перебувають у безпечних місцях, вирвавшись із влаштованого Путіним пекла. Разом з тим, вона визнала, що загалом процес іде дуже складно, адже агресор не виконує взяті зобов’язання, не дотримується режиму припинення вогню. Відтак, люди почасти залишаються у небезпеці. Навіть — перебуваючи у гуманітарних коридорах, які мали б їм гарантувати повний захист. Поточні результати нинішньої евакуації стануть відомі сьогодні після восьмої години вечора. Але вже зараз очевидно: вона йде дуже складно.
Ще одне болюче питання, яке медіа піднімали на брифінгу - доля тисяч іноземців, що не можуть через війну покинути Україну. Ірина Верещук вказала на безвідповідальну поведінку Росії, яка багатьох з них фактично зробила заручниками.
Водночас Віцепрем’єр-міністр адресувала запитання також й до керівництва Ізраїлю — світові була б важлива офіційна реакція цієї країни на нещодавній злочин з боку Росії: російські авіаудари по Бабиному Яру в Києві, де знайшли вічний спокій сотні тисяч жертв Голокосту.