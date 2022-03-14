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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Українська розвідка оприлюднила список російських пілотів та пообіцяла покарати кожного

Сьогодні, 15:55 Переглядів: 540

 

ГУР Міноборони оприлюднило список російського авіаційного полку з Криму та пообіцяло покарання за кожен злочин, скоєний на українській землі

Про це у Фейсбуці написала пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

- Список військовослужбовців 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку (в/ч 59882) м. Саки, які скоюють військові злочини проти мирного населення України. Деяким пілотам цієї в/ч пощастило більше, їх збили й вони потрапили в український полон. Більшості не пощастить. Ви або загинете від рук українських військових, або від неможливості катапультуватись (пам'ятаємо про хитрого особіста), - йдеться в повідомленні.

В Головному управлінні розвідки запевнили, що ворог сповна відчує гнів українського народу.

- Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним, дістанемо з-під землі кожного, - зазначили в пресслужбі.

З повним списком російських загарбників 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку (в/ч 59882) м. Саки можна ознайомитись тут.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України постійно оприлюднює списки військовослужбовців різних військових частин зс рф, які здійснюють злочини проти мирного населення України.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Міноборони розвідка
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