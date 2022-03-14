Українська розвідка оприлюднила список російських пілотів та пообіцяла покарати кожного

ГУР Міноборони оприлюднило список російського авіаційного полку з Криму та пообіцяло покарання за кожен злочин, скоєний на українській землі
Про це у Фейсбуці написала пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.
В Головному управлінні розвідки запевнили, що ворог сповна відчує гнів українського народу.
З повним списком російських загарбників 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку (в/ч 59882) м. Саки можна ознайомитись тут.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України постійно оприлюднює списки військовослужбовців різних військових частин зс рф, які здійснюють злочини проти мирного населення України.