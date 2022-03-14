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Російські військові масово пишуть рапорти про відмову воювати в Україні

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 773

 

Про це повідомляє інформаційна агенція Guildhall

Інформаційна агенція Guildhall отримала в розпорядження фотографії рапортів російських військовослужбовців, які вже воювали в Україні, чудом вижили та повернулися до місць постійної дислокації. Вони категорично відмовляються їхати на забій в Україну.

- У розпорядження інформаційного агентства Guildhall перевірене джерело передало фотографії рапортів російських військовослужбовців, які воювали в Україні й повернулися в місця дислокації. Військовослужбовці зс рф, які вижили в Україні, масово пишуть рапорти про відмову повертатися в зони бойових дій, - йдеться у повідомленні.

Агенція оприлюднила рапорти військовослужбовців 41 А ЦВО ЗС рф. Причини відмови різні - іноді вони завуальовані (стан здоров’я, нерозуміння причин військової операції в Україні, відсутність технічного забезпечення та зв'язку з командуванням), а іноді військові пишуть прямо: «не хочу бути гарматним м'ясом». 

- Вважаю за неможливе своє повторне відбуття з причини поганої організації, відсутності зв'язку, технічного забезпечення. Приїхав, не розуміючи, навіщо я там потрібний, без пояснення завдання. Я не хочу бути гарматним м'ясом, - вказав у своєму рапорті командиру військової частини 61899 зс рф сержант Мірапов.

  

Від участі у війні проти України відмовляються і російські офіцери, до яких нарешті доходить, що вони перетворились у військових злочинців.

- Від самого початку ми зіткнулися з обманом і приховуванням справжніх цілей та завдань, які стояли перед нами. Під різними і нікому незрозумілими «навчаннями» та «навчально-бойовими завданнями» малися на увазі зовсім інші заходи... Переходячи кордон України, ми повністю дискредитували себе в очах як світової, так і слов'янської спільноти. З цієї миті наші дії мали окупаційний характер, що явно виражалося в діях мирного населення, - написав у своєму рапорті командир 2-го мотострілецького взводу 9-ої мотострілецької роти лейтенант зс рф Єгоров.

 Дехто з російських вояк просто відмовляється від участі у бойових діях на території України без зайвих пояснень.

- Відмовляюсь повторно виїжджати у зону ведення бойових дій, - написав у своєму рапорті командир міномета молодший сержант Пахомов.

 

Крім того, джерело Guildhall повідомляє, що у зв'язку з відмовою окремих посадових осіб офіцерського складу зс рф, у тому числі заступників 76-ої десантно-штурмової дивізії (Псков) ПДВ, виконувати наказ з ведення бойових дій на території України органами військової поліції зс рф було затримано чотирьох військовослужбовців зазначеної дивізії.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ сьогодні оприлюднив оперативну інформацію про втрати ворога з 24 лютого по 14 березня 2022 року.

З початку вторгнення в Україну рашистська армія втратила:

особового складу - понад 12 тисяч,

танків ‒ 389  

бойових броньованих машин ‒ 1249

артилерійських систем – 150

РСЗВ - 64

засоби ППО - 34

літаків – 77

гелікоптерів – 90

автомобільної техніки – 617

кораблі /катери - 3

цистерн з ПММ – 60

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8.

У Генштабі ЗСУ зазначають, що дані уточнюються через складність його ведення в умовах високої інтенсивністй бойових дій.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти втрати відмова
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