Російські військові масово пишуть рапорти про відмову воювати в Україні

Інформаційна агенція Guildhall отримала в розпорядження фотографії рапортів російських військовослужбовців, які вже воювали в Україні, чудом вижили та повернулися до місць постійної дислокації. Вони категорично відмовляються їхати на забій в Україну.
Агенція оприлюднила рапорти військовослужбовців 41 А ЦВО ЗС рф. Причини відмови різні - іноді вони завуальовані (стан здоров’я, нерозуміння причин військової операції в Україні, відсутність технічного забезпечення та зв'язку з командуванням), а іноді військові пишуть прямо: «не хочу бути гарматним м'ясом».
Від участі у війні проти України відмовляються і російські офіцери, до яких нарешті доходить, що вони перетворились у військових злочинців.
Дехто з російських вояк просто відмовляється від участі у бойових діях на території України без зайвих пояснень.
Крім того, джерело Guildhall повідомляє, що у зв'язку з відмовою окремих посадових осіб офіцерського складу зс рф, у тому числі заступників 76-ої десантно-штурмової дивізії (Псков) ПДВ, виконувати наказ з ведення бойових дій на території України органами військової поліції зс рф було затримано чотирьох військовослужбовців зазначеної дивізії.
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ сьогодні оприлюднив оперативну інформацію про втрати ворога з 24 лютого по 14 березня 2022 року.
З початку вторгнення в Україну рашистська армія втратила:
особового складу - понад 12 тисяч,
танків ‒ 389
бойових броньованих машин ‒ 1249
артилерійських систем – 150
РСЗВ - 64
засоби ППО - 34
літаків – 77
гелікоптерів – 90
автомобільної техніки – 617
кораблі /катери - 3
цистерн з ПММ – 60
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8.
У Генштабі ЗСУ зазначають, що дані уточнюються через складність його ведення в умовах високої інтенсивністй бойових дій.