Охоронці українського неба збили 77 літаків та 90 гелікоптерів ворога

Сьогодні, 15:12 Переглядів: 2

Система протиповітряної оборони, про яку говорили як про неіснуючу, кожного дня і ночі рятує тисячі мирних життів

На рахунку охоронців українського неба 77 літаків та 90 гелікоптерів противника, які вони збили. Про це інформує Міністерство оборони України.

Система протиповітряної оборони, про яку говорили як про неіснуючу, кожного дня і ночі рятує тисячі мирних життів. Від початку відкритої війни рф проти України станом на ранок 14 березня по нашій території нанесли 259 ракетних ударів, випустили 395 крилатих ракет.

Ті, хто прийшли до нас з мечем, від меча і загинуть! За вами, вороги, полює не один «привид»!