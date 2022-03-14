Кременчук на колінах провів в останню путь військового Сергія Березу

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Сьогодні, 14 березня, Кременчук попрощалися з захисником України Сергієм Березою (23.02.1971). Сержант, начальник радіостанції зенітно-ракетної батареї А-1402 Сергій Григорович Береза загинув 25 лютого близько 11.00 під Ніжином (Чернігівська область).

На початку російсько-української війни Сергій Береза добровольцем пішов у 4 хвилі мобілізації. Служив у 128 окремій гірсько-штурмовій бригаді зв’язковим. Після роботи у Кременчуці служив за контрактом у зенітно-ракетному полку керівником радіостанції. У жовтні цього року у нього завершувався контракт.

- Хороший був хлопець, спокійний, відповідальний та серйозний. Він був добряком. Ми з 90-х років знаємо один одного. Служили разом в одній ракетній бригаді, - розповів побратим Андрій Чуйко.

Андрій Чуйко

Ще один побратим Юрій розповів, що Сергій душі не чаїв у своїх племінниках.

- Сергій сприймав племінників, як своїх дітей. Дуже тепло до них ставився. Що й розмов про них було, - додав Юрій.

Сергій був дуже добросовісним. Якщо йому поставити задачу, то він її виконає. Після року в зоні проведення антитерористичної операції Сергій працював на підприємстві у Кременчуці. До речі, Сергій закінчив ВПУ №7 за спеціальністю «механік».

- Колега був чудовий, відповідальний, добре працював. Ми виконували замовлення колісного заводу, - сказав колега по роботі Валерій Петрович.

Сергія призвали за контрактом у 2019 році Семенівським військкоматом.

Заступник командира частини, яка входить до структури протиповітряної оборони, підполковник Біланов розповів, що із Сергієм березою проходив службу у частині останні пів року.

- З початком розв’язання війни, 24 лютого, Сергій у складі підрозділу вже виконував поставлені завдання. 25 лютого при переміщенні підрозділу біля Ніжина російська авіація обстріляла колону, - розповів заступник командира частини.

Спочатку повідомлялося, що через неможливість доставити тіло Героя до Кременчука – його планували поховати у Ніжині. Проте згодом питання вирішили. Напередодні 13 березня пізно ввечері тіло доставили до Кременчука.

Прощання відбулося у Міському палаці культури. Попрощатися з Героєм прийшли ріні, побратими та представники мерії на чолі з міським головою Кременчука.

Під мелодію «Плине кача…» та звуки духового оркестру кремен чужанин на колінах віддали шану Герою.

Відспівали військового у Свято-Миколаївському соборі, а поховали на Свіштовському цвинтарі на Алеї Слави.

У загиблого Героя Сергія Берези залишились мати, брат та сестра.