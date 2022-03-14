Кременчук на колінах провів в останню путь військового Сергія Березу

Сьогодні, 14 березня, Кременчук попрощалися з захисником України Сергієм Березою (23.02.1971). Сержант, начальник радіостанції зенітно-ракетної батареї А-1402 Сергій Григорович Береза загинув 25 лютого близько 11.00 під Ніжином (Чернігівська область).
На початку російсько-української війни Сергій Береза добровольцем пішов у 4 хвилі мобілізації. Служив у 128 окремій гірсько-штурмовій бригаді зв’язковим. Після роботи у Кременчуці служив за контрактом у зенітно-ракетному полку керівником радіостанції. У жовтні цього року у нього завершувався контракт.
Ще один побратим Юрій розповів, що Сергій душі не чаїв у своїх племінниках.
Сергій був дуже добросовісним. Якщо йому поставити задачу, то він її виконає. Після року в зоні проведення антитерористичної операції Сергій працював на підприємстві у Кременчуці. До речі, Сергій закінчив ВПУ №7 за спеціальністю «механік».
Сергія призвали за контрактом у 2019 році Семенівським військкоматом.
Заступник командира частини, яка входить до структури протиповітряної оборони, підполковник Біланов розповів, що із Сергієм березою проходив службу у частині останні пів року.
Спочатку повідомлялося, що через неможливість доставити тіло Героя до Кременчука – його планували поховати у Ніжині. Проте згодом питання вирішили. Напередодні 13 березня пізно ввечері тіло доставили до Кременчука.
Прощання відбулося у Міському палаці культури. Попрощатися з Героєм прийшли ріні, побратими та представники мерії на чолі з міським головою Кременчука.
Під мелодію «Плине кача…» та звуки духового оркестру кремен чужанин на колінах віддали шану Герою.
Відспівали військового у Свято-Миколаївському соборі, а поховали на Свіштовському цвинтарі на Алеї Слави.
У загиблого Героя Сергія Берези залишились мати, брат та сестра.