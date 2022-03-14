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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Кіберармія України налічує 400 000 активістів

Сьогодні, 22:12 Переглядів: 333

 

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Станом на сьогодні, 14 березня, до лав кіберармії України долучилось 400 000 активістів. Про це повідомяють у Держспецзв'язку.

- На допомогу державі прийшли наші кіберфахівці, які є найкращими у світі. Нині непереливки всім ворожим структурам, які безпосередньо відповідальні за здійснення агресії проти України. Росіяни вважають, що атаки на їхню інформаційну структуру такого масштабу могла організувати тільки супердержава. Мабуть, тому що вони не знали про існування нашого супернароду, – наголошують у відомстві.

За період широкомасштабної збройної агресії Росії проти України українські хакери уже «поклали» десятки стратегічних сайтів Білорусі, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 27 лютого.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна кібербезпека
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