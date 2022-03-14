У Маріуполі зник колишній футболіст «Гірник-Спорту»

Вчора, 23:01 Переглядів: 210

Колеги і друзі футболіста просять допомоги в його пошуках

Український захисник Юрій Цапій зник, перебуваючи в Маріуполі. В даний момент в місті тривають бої між ЗСУ і російськими окупантами. Про це повідомляє видання Спортарена.

Допомогти знайти футболіста просять його друзі та колеги – сім’я Віктора Берка, Олександр Аксьонов, Антон Савін, Богдан Лободров, Дмитро Ульянов.

Сім’я 35-річного Цапія не виходила на зв’язок з 27 лютого. Він проживав на виїзді з міста Маріуполя в напрямку Бердянська.

Війна почалася рано вранці 24 лютого, коли Росія приступила до масштабного вторгнення. Український опір агресії РФ триває вже 18 день.

Нагадаємо, Юрій Цапій виступав за Миколаїв та Гірник-Спорт.