«Рускій воєнний корабль...»: кременчуцький гурт «Страта» коломийкою послав путіна у відомому напрямку

Сьогодні, 21:33 Переглядів: 487

Кременчуцький гурт «Страта» написав коломийку, яка посилає диктатора путіна у відомому напрямку. У записі взяли участь: Acorpse Norator, Comrade Sergeant та Gudvin. Дизайн обкладинки Робкий Рєй.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався одним з учасників гурту Антоном Бутрімовим, більш відомий як Gudvin.

- Пісня «Рускій воєнний корабль...», то це більше як народна творчість, адже це коломийки. Слова до пісні, так мовити збірні. Основу взяли зі слів Скрябіна та зробили сaver. Також декілька куплетів написали ми. Отже, пісня є, але вона в іншому жанрі, ніж той, який грає наш гурт, то це поки що єдина від Gudvin.

- Як виникла ідея?

- В нашій країні війна, а це весела пісня яка підіймає настрій.

Пісню записали нашвидкуруч - за один день. У записі приспіву нам допомогли мої товариші, які зараз у Києві та Харкові. Вони проспівали слова ЗБС! Та цим і собі підняли настрій, хоч самі і знаходяться більше часу у сховищах. Так що все буде Україна!

Антон також запросив приходити на тренінги з надання домедичної допомоги, які проводить його брат Роман Бутрімов.

- Віримо в ЗСУ, допомагаємо волонтерам чим можемо. Слава Україні!, - додав Антон.