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Прикордонники не випустили до Молдови чоловіка, комісованого через «важкі пологи»

Сьогодні, 21:04 Переглядів: 1 329

 У документі 53-річного чоловіка значилося, що він знятий з військового обліку у 2009 році, але причина зняття була датована минулим роком

Прикордонники відмовили у виїзді з України чоловікові, в документах якого значилося, що його комісували через вагітність. Про це повідомили в ДПСУ. 

12 березня на пункті пропуску «Могилів-Подільський» зупинили чоловіка, який їхав до Молдови. У документі 53-річного чоловіка значилося, що він знятий з військового обліку у 2009 році, але причина зняття була датована минулим роком.

Зокрема було вказано, що комісія міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Луганщині визнала чоловіка непридатним до військової служби за ст. 73 наказу Міноборони України №402 від 14.08.2008 року «Вагітність, пологи та післяпологовий період, їхні наслідки» з позначкою «а» - з ускладненим перебігом.

Прикордонники передали чоловіка в поліцію, де мають розібратися, «чи це неординарний випадок, чи помилка, чи звичайне використання підроблених документів». Кримінальний Кодекс України передбачає до 2 років обмеження волі за фальшиві документи.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Молдова війна пологи
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