Правоохороці Полтавщини зловили ще зрадників України

На Полтавщині слідчі поліції розслідують два злочини проти основ національної безпеки України. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

- Минулої доби слідчі поліції Полтавської області відкрили два кримінальних провадження за частиною 3 статті 110 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисні дії, спрямовані на посягання на територіальну цілісність та недоторканність України.

За такий злочин Кримінальний закон передбачає від десяти до п’ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі, - розповів заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.