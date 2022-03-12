Малецький повідомив, який автобус курсує під час комендантської години

Сьогодні, 22:02 Переглядів: 608

Транспорт курсує лише через міст

У Кременчуці під час комендантської години не курсує громадський транспорт. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

Малецький зазначив, що курсує лише автобус через Крюківський міст, який перевозить працівників критичної інфраструктури.

- Звертаюся до кременчужан з проханням дотримуватися всіх запроваджених обмежень. Прошу витримки, терпіння та поваги один до одного, - повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.