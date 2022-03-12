Нелюди: танк окупантів розчавив автомобіль із сім'єю - дитина згоріла
Сьогодні, 22:14Переглядів: 645
Троє людей загинули
На Запоріжжі танк російського агресора переїхав автомобіль із цивільними, 3 людей загинули, повідомляє Національна поліція Запорізької області.
- 6 березня на автодорозі між селами Нестерянка та Мирне Оріхівського району Запорізької області російський військовий танк переїхав припарковану на узбіччі «Таврію» із цивільними, які намагалися виїхати з небезпечної зони. Внаслідок нелюдського злочину, загинули двоє дорослих чоловіка та неповнолітній хлопчик, який згорів в палаючій автомашині, - йдеться в повідомленні, опублікованому в суботу.
Наразі поліція встановлює особу всіх загиблих. Слідчим управлінням ГУНП у Запорізькій області порушено кримінальне провадження за ч.2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.