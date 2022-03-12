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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Нелюди: танк окупантів розчавив автомобіль із сім'єю - дитина згоріла

Сьогодні, 22:14 Переглядів: 645

Троє людей загинули

На Запоріжжі танк російського агресора переїхав автомобіль із цивільними, 3 людей загинули, повідомляє Національна поліція Запорізької області.

- 6 березня на автодорозі між селами Нестерянка та Мирне Оріхівського району Запорізької області російський військовий танк переїхав припарковану на узбіччі «Таврію» із цивільними, які намагалися виїхати з небезпечної зони. Внаслідок нелюдського злочину, загинули двоє дорослих чоловіка та неповнолітній хлопчик, який згорів в палаючій автомашині, - йдеться в повідомленні, опублікованому в суботу.

Наразі поліція встановлює особу всіх загиблих. Слідчим управлінням ГУНП у Запорізькій області порушено кримінальне провадження за ч.2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
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