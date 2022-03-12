5 нових випадків COVID-19 зафіксували у Кременчуці

Сьогодні, 23:00 Переглядів: 47

12 березня у Кременчуці зареєстрували 5 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Захворіли три жінки віком від 24 до 63 років та два чоловіка віком 41 і 59 років. Із вперше виявлених випадків захворювання всі 5 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Всього в інфекційних шпиталях лікується 28 пацієнтів. Одужали 33 пацієнта. Сьогодні в місті випадків смерті не зареєстровано.

Всього зареєстровано 23 778. Одужало 21 160. Померло 718