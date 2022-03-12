Російські війська частково розікрали та взяли під контроль гумдопомогу для Маріуполя

Сьогодні, 23:13 Переглядів: 0

Гуманітарний конвой, що вирушив із Запоріжжня до Маріуполя, на кожному блок-посту до населеного пункту Токмак розкрадався російськими окупантами. Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація в Telegram.

Згідно з інформацією, гумконвой на всьому шляху слідування, який контролюється російськими військами, на кожному блок-посту до населеного пункту Токмак розкрадався російськими окупантами, які насильно вилучали продукти харчування, одяг, предмети особистої гігієни.

У Токмаку росіяни взяли гумконвой під супровід і станом на 18.00 було відмічено проходження головою колони населеного пункту Зеленівка в Приморському районі в напрямку Бердянська.