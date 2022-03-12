На Харківщині прикордонники зупинили ворожу колону, а в Маріуполі - ліквідували 15 окупантів

Сьогодні, 22:59 Переглядів: 191

На відміну від орків українські захисники з бою вийшли без втрат

Протитанковий розрахунок прикордонників виявив рух ворожої колони в один населений пункт на Харківщині. Щоб не допустити потрапляння ворожих сил в село, військовослужбовці Держприкордонслужби влучним пострілом знищили броньований автомобіль «Тигр», який йшов у голові колони. Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

У відповідь рашисти почали накривати вогнем позицію прикордонників. Та відразу включилися наші побратими зі Збройних сил України, які змусили противника тікати.

Не всі орки втекли, крім підбитого «Тигра» ворог має втрати також у самохідній артилерії. На відміну від орків українські захисники з бою вийшли без втрат.

Також захисники України мужньо стримують наступ агресора на Маріуполь. Сьогодні прикордонники у своєму секторі відповідальності відбили наступ ворожої групи.

В результаті бою п’ятнадцятьох російських військовослужбовців ліквідували, двох полонили, решта орків втекли.

Попри те, що з підрозділами в Маріуполі не завжди є зв'язок, прикордонники, які захищають місто переконують, що їх бойовий дух високий і вони разом з побратимами зі ЗСУ, НГУ та інших сил оборони відчувають підтримку містян і всіма силами готові боронити їх і Україну.