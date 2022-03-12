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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Із 14 коридорів у суботу спрацювали 9 – Верещук

Сьогодні, 22:50 Переглядів: 64

Евакуювали близько 13 тис. українців

Із 14 відкритих коридорів у суботу спрацювали 9, повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Спрацювали коридори у Сумах, Краснопіллі, Конотопі, Лебедині, Великій Писарівці.

- Суми, ми допомогли близько 8 тис. людям, які виїхали сьогодні. Коли ми говоримо про Краснопілля, Конотоп, Лебедин, Велику Писарівку, то сьогодні виїхало близько 3 тис. людей, - повідомила Верещук у відеозверненні в суботу.

В Енергодарі Запорізької області коридор не спрацював, його не пропустили російські окупанти.

У Ворзелі, Ірпені, Козаровичах, Бородянці Київської області коридор не спрацював, Буча, Гостомель, Немішаєве – спрацювали.

Також Верещук подякувала українському Червоному Хресту за евакуацію літніх людей з будинку для людей похилого віку в Бучі.

Загалом сьогодні евакуювали близько 13 тисяч українців.

Завтра планують вивозити з тих самих міст, а також з Маріуполя, де в суботу не вдалося виїхати колоні через перешкоджання на російському блокпосту.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: евакуація біженці війна
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