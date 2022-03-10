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Кременчук, Полтавщина, Путін проти українського народу

Полтавські захисники «віджали» три російських танки

Вчора, 23:01 Переглядів: 550

 

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Завдяки злагодженим діям полтавських захисників, у ході пошукових антидиверсійних заходів, виявлено російський танк Т-80. Як повідомляє пресслужба СБУ у Полтавській області, танк передали передали для оборонних потреб ЗСУ.

За даними телеграм-каналу радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, сили самооборони Полтавської області захопили та передали на відновлення для подальшого використання Збройними силами України три танки загарбників, які найближчим часом стануть потужною складовою оборони наших рубежів!


Також СБУ Полтавщини опублікувало фото зруйнованої техніки з мангалом. Чи ця зруйнована техніка також взята нашими бравими захисниками Полтавщини - поки невідомо. 

- І мангал на башті не врятував… Завдяки вашим повідомленням у офіційному чат-боті t.me/stop_russian_war_bot українські війська можуть більше знищувати ворога. Тому слідкуйте за кожним рухом окупантів, їх техніки чи диверсійно-розвідувальних груп – одразу повідомляйте про це наших захисників. Нагадуємо, що інформацію у чат-бот слід надсилати чітку і структуровану, бажано – з геолокаціями, - йдеться у повідомленні. 

І мангал на башті не врятував…
І мангал на башті не врятував…


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Автор: Альона Душенко
Теги: війна російські окупанти Полтавщина
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