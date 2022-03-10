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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Російські окупанти обстріляли Ніжин з «ураганів» - двоє людей загинуло

Вчора, 22:46 Переглядів: 620

Ще 8 людей отримали поранення

Окупанти обстріляли Ніжин з «ураганів». Про це повідомляє міський голова Ніжина Олександр Кодола. Внаслідок обстрілу 8 людей поранені, 2 – загинули. Крім того, пошкоджено 40 метрів теплотраси. Тривають ремонтні роботи.

- Діючи підступно, окупанти порушують правила Міжнародного гуманітарного права, здійснюють обстріли цивільного населення в населених пунктах та на трасах. Тому наразі залишатися вдома або укриттях безпечніше.

Сьогодні о 14.20 був руйнівний обстріл РСЗО “Ураган”. Є інформація про 8 поранених та 2 загиблих. У результаті вибуху пошкоджено 40 метрів теплотраси, проводять ремонтні роботи, до кінця дня тепло має бути повернуто в домівки.

4 будинки залишаються без світла, ремонтні роботи будуть продовжені завтра. У школі, садочку та амбулаторії сімейної медицини в результаті вибуху пошкоджено вікна, відповідні служби ліквідовують наслідки надзвичайної ситуації.

Соціальні служби забезпечують гуманітарною допомогою відповідні категорії населення, - написав у своєму фейсбуці Олександр Кодола. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна російські окупанти Ніжин
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