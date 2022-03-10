На ніч про потвор: харків'янин за 40 000 грн здав координати росіянам, щоб обстріляли Харків

Вчора, 23:17 Переглядів: 393

Мешканець Харкова за гроші передав російським окупантам координати об'єктів, які вони згодом обстріляли. Зловмисника затримали. Про це написала у Facebook генпрокурор Ірина Венедіктова.

- Тварюка з Харкова отримує 25 лютого дзвінок на мобільний від невідомої їй на той момент особи. Тварюка, що телефонує, представляється громадянином РФ і пропонує винагороду в розмірі 40 тисяч гривень за надання важливої інформації - відзначити в електронному вигляді координати розташування об’єкту критичної інфраструктури міста, а саме хлібзаводу "Салтівський" та ФЕД (військовий об’єкт). Скотина з Харкова охоче приймає пропозицію і отримує на банківську карту обіцяні 40 тисяч грн, - розповіла вона.

За словами Венедіктової, 1 березня російські терористи завдали артилерійських ударів відповідно до координат, поряд з одним з об'єктів.

- От як вербують: супутникове стеження, шантаж, сім’ю в заручники, ідеологічні міркування, могли б подумати ви… Ага - 40 тисяч гривень … ціна тварюки в базарний день, - додала вона.

Зловмисника вже затримали правоохоронці.