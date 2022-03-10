У Кременчуці лише за вчора прихистили 547 біженців, а за весь час – понад 7 тисяч

Людей розселяють по гуртожитках, комусь надають притулок містяни
За попередню добу (9 березня) 547 людей звернулося з проханням надати їм тимчасове житло у Кременчуці. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради. Усього протягом п'ятнадцяти діб (з початку російського вторгнення в Україну) для тимчасового розселення звернулися 7277 осіб.
У Центрі Тимчасового розміщення Кременчук («ЦенТР Кременчук») за адресою: вул. Маяковського, буд. 7 проживають 70 осіб.
До гуртожитків різних установ та на приватні квартири було розселено 547 осіб:
- гуртожиток «ЦенТР Кременчук» - 23;
- гуртожиток КрАЗ - 49;
- гуртожиток Сталеливарного заводу - 19;
- спеціалізована школа-інтернат Полтавської обласної ради - 60;
- Дім молитви - 13;
- ліцей № 6 «Правобережний» - 37;
- гуртожиток Кременчуцького педагогічного коледжу ім. Макаренка - 34;
- Кременчуцький медичний фаховий коледж імені В.І. Литвиненка - 19;
- Кременчуцький професійний ліцей імені А.С. Макаренка - 29;
- Лікарня відновного лікування - 9;
- ПТУ № 26 - 13;
- ТЦ «Гранд» - 10;
- Ліцей № 21 «Старт» - 3;
- ПП «Будсервіс» – 6.
У приватному житлі на сьогодні проживає 223 осіб.
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