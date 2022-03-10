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Кременчук, Путін проти українського народу

У Кременчуці лише за вчора прихистили 547 біженців, а за весь час – понад 7 тисяч

Сьогодні, 09:10 Переглядів: 472

 

Людей розселяють по гуртожитках, комусь надають притулок містяни

За попередню добу (9 березня) 547 людей звернулося з проханням надати їм тимчасове житло у Кременчуці. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради. Усього протягом п'ятнадцяти діб (з початку російського вторгнення в Україну) для тимчасового розселення звернулися 7277 осіб.

У Центрі Тимчасового розміщення Кременчук («ЦенТР Кременчук») за адресою: вул. Маяковського, буд. 7 проживають 70 осіб.

До гуртожитків різних установ та на приватні квартири було розселено 547 осіб:

  • гуртожиток «ЦенТР Кременчук» - 23;
  • гуртожиток КрАЗ - 49;
  • гуртожиток Сталеливарного заводу - 19;
  • спеціалізована школа-інтернат Полтавської обласної ради - 60;
  • Дім молитви - 13;
  • ліцей № 6 «Правобережний» - 37;
  • гуртожиток Кременчуцького педагогічного коледжу ім. Макаренка - 34;
  • Кременчуцький медичний фаховий коледж імені В.І. Литвиненка - 19;
  • Кременчуцький професійний ліцей імені А.С. Макаренка - 29;
  • Лікарня відновного лікування - 9;
  • ПТУ № 26 - 13;
  • ТЦ «Гранд» - 10;
  • Ліцей № 21 «Старт» - 3;
  • ПП «Будсервіс» – 6.

У  приватному житлі на сьогодні проживає 223 осіб.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: біженці переселенці війна Путин против украинского народа
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