Бомбардування дитлікарні в Маріуполі унесло життя 3 людей, серед них дівчинка – нові дані

Сьогодні, 09:25 Переглядів: 581

На сьогодні стало відомо, відомо що після терористичного бомбардування російськими літаками дитячої лікарні у Маріуполі загинуло троє людей. Серед них одна дитина - дівчинка. Про це повідомляє у своєму телеграм-каналі Маріупольська міська рада.

Нагадаємо, учора повідомлялося про 17 постраждалих. Серед них діти, жінки, лікарі. Окупанти прицільним вогнем ударили по дитячій лікарні, де також знаходиться і пологовий будинок.

Маріуполь на даний час у кільці ворога, триває його кругова оборона. У місті немає води, світла, газу. Окупанти не дають провести евакуацію та доправити гуманітарні вантажі.

Держсекретар США Блінкен порівняв те, що роблять росіяни з Маріуполем, з блокадою нацистами Ленінграду під час Другої світової.

9.25. Щойно міськрада Маріуполя повідомила про новий авіаналіт на мирне місто. О 8:00 російські окупаційні війська з літаків обстріляли маріупольців на просп. Будівельників. За попередньої інформації є один загиблий.