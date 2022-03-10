Сьогодні відкрили гуманітарні коридори до Полтави із Сум, Тростянця та Краснопілля

Сьогодні, 09:47 Переглядів: 288

Гуманітарні коридори почали діяти з 9.00

Із 9:00 10 березня почали діяти гуманітарні коридори за маршрутами: ▪️Тростянець — Полтава; ▪️Краснопілля — Полтава; ▪️Суми — Полтава; ▪️Маріуполь — Запоріжжя; ▪️Волноваха — Покровськ; ▪️Ізюм — Лозова; ▪️Буча, Бородянка, Ірпінь — Київ. Про це повідомила Ірина Верещук, міністерка реінтеграції. За інформацією осільника Сумської ОВА Дмитра Живицького, у евакуаційні автобуси у Сумах потраплять лише такі категорії громадян: вагітні жінки та жінки з дітьми, діти, люди похилого віку, люди з інвалідністю. О 9.16 стало відомо, що колони із Сум, Краснопілля та Тростянця виїхали.

Поділитись новиною



