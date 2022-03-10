Сьогодні відкрили гуманітарні коридори до Полтави  із Сум, Тростянця та Краснопілля

Із 9:00 10 березня почали діяти гуманітарні коридори за маршрутами:
▪️Тростянець — Полтава;
▪️Краснопілля — Полтава;
▪️Суми — Полтава;
▪️Маріуполь — Запоріжжя;
▪️Волноваха — Покровськ;
▪️Ізюм — Лозова;
▪️Буча, Бородянка, Ірпінь — Київ.
Про це повідомила Ірина Верещук, міністерка реінтеграції.
За інформацією осільника Сумської ОВА Дмитра Живицького, у евакуаційні автобуси у Сумах потраплять лише такі категорії громадян: вагітні жінки та жінки з дітьми, діти, люди похилого віку, люди з інвалідністю.
О 9.16 стало відомо, що колони із Сум, Краснопілля та Тростянця виїхали.