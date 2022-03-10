Окупанти знову бомбили Харківщину: у селі під руїнами будинку загинуло 4 людини

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Палав і ТРЦ у Харкові. Інформація про наслідки нічних бомбардувань – від ДСНС

Учора вночі Харків та область знову піддалися нищівним бомбардуванням російських окупантів. ДСНС повідомило оперативну інформацію – наслідки обстрілів станом на 7 ранку 10 березня.

У селі Слобожанське Балаклійської громади Ізюмського району ворожий снаряд зруйнував приватний житловий будинок. Під завалами загинуло 4 особи: 2 жінки та 2 дітей. 5-річній дівчинці вдалось вижити. Вона травмована. Медики госпіталізували її до Первомайської лікарні. Для пошуку тіл загиблих сьогодні планується залучення підрозділів ДСНС.





О 22:46 ДСНС отримала повідомлення про пожежу та руйнації в ТРЦ Nikolsky, що в центрі міста Харкова. Площа пожежі склала близько 100 кв.м. Її ліквідували о 3-й ранку. Жертв та постраждалих не було.



