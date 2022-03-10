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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Окупанти знову бомбили Харківщину: у селі під руїнами будинку загинуло 4 людини

Сьогодні, 08:45 Переглядів: 671

 

Палав і ТРЦ у Харкові. Інформація про наслідки нічних бомбардувань – від ДСНС

Учора вночі Харків та область знову піддалися нищівним бомбардуванням російських окупантів. ДСНС повідомило оперативну інформацію – наслідки обстрілів станом на 7 ранку 10 березня.

У селі Слобожанське Балаклійської громади Ізюмського району ворожий снаряд зруйнував приватний житловий будинок. Під завалами загинуло 4 особи: 2 жінки та 2 дітей. 5-річній дівчинці вдалось вижити. Вона травмована. Медики госпіталізували її до Первомайської лікарні. Для пошуку тіл загиблих сьогодні планується залучення підрозділів ДСНС.


О 22:46 ДСНС отримала повідомлення про пожежу та руйнації в ТРЦ  Nikolsky, що в центрі міста Харкова. Площа пожежі склала близько 100 кв.м. Її ліквідували о 3-й ранку. Жертв та постраждалих не було.


 

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: ДСНС
Теги: війна Путин против украинского народа Харків
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