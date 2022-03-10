Евакуація із Сум на Полтавщину пройшла успішно

Сьогодні, 08:22 Переглядів: 510

Учора, 9 березня, мешканців Сум евакуювали на Полтавщину. Усе пройшло успішно.

Ось що написав у своєму телеграм-каналі Дмитро Лунін, керівник Полтавської обласної військової адміністрації:

«Уночі всі три колони прибули до Лубен і звідти залізницею вирушили на захід країни. Тим, хто залишився на Полтавщині, надали місця для розміщення. Загалом понад 43 тисячі людей евакуювалися із Сум 9 березня на автобусах і приватних автівках».