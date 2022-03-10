Евакуація із Сум на Полтавщину пройшла успішно

Уночі всі три колони прибули до Лубен
Учора, 9 березня, мешканців Сум евакуювали на Полтавщину. Усе пройшло успішно.
Ось що написав у своєму телеграм-каналі Дмитро Лунін, керівник Полтавської обласної військової адміністрації:
Як повідомив Дмитро Лунін агенції «Суспільне», серед евакуйованих – три автобуси з вихованцями одного із сумських дитячих будинків. Вони поїдуть в місто Сміла до Черкаської області. Маршрут «зеленого коридору» для евакуації на 9 березня 2022 був таким: Суми — Недригайлів — Ромни — Лохвиця — Пирятин — Лубни — Хорол — Полтава. Він був погоджений українською та російською сторонами.