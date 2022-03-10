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Полтавщина, Путін проти українського народу

Евакуація із Сум на Полтавщину пройшла успішно

Сьогодні, 08:22 Переглядів: 510

Уночі всі три колони прибули до Лубен

 

Учора, 9 березня, мешканців Сум евакуювали на Полтавщину. Усе пройшло успішно.

Ось що написав у своєму телеграм-каналі Дмитро Лунін, керівник Полтавської обласної військової адміністрації:

«Уночі всі три колони прибули до Лубен і звідти залізницею вирушили на захід країни. Тим, хто залишився на Полтавщині, надали місця для розміщення. Загалом понад 43 тисячі людей евакуювалися із Сум 9 березня на автобусах і приватних автівках».
Додано:

Як повідомив Дмитро Лунін агенції «Суспільне», серед евакуйованих – три автобуси з вихованцями одного із сумських дитячих будинків. Вони поїдуть в місто Сміла до Черкаської області. Маршрут «зеленого коридору» для евакуації на 9 березня 2022 був таким: Суми — Недригайлів — Ромни — Лохвиця — Пирятин — Лубни — Хорол — Полтава. Він був погоджений українською та російською сторонами.

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Автор: Татьяна Донченко
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