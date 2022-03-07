«Дякуємо всім волонтерам Кременчука»: бджілки Кременчука продовжують працювати

Сьогодні, 02:01 Переглядів: 185

Волонтери з 12 школи дякують всім-всім кременчужанам за підтримку.

- Адміністрація та волонтери 12 школи, які працюють за адресою Володимира Великого, 52. Безмежно вдячні всім і кожному, хто кожного дня приходить з 10.00 до 16:.0 на плетіння сіток. Кожному хто приносив і приносить продукти та речі першої необхідності, нашим хлопцям, яку сьогодні відвантажили: до лікарні, до дитячого будинку, нашим хлопцям на передову, нашим хлопцям на блокпости, сім'ям біженців. Разом ми сила і разом переможемо!, - дякують волонтери усім хто долучається до підтримки української армії.