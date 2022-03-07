У Празі вулицю Руську «перейменували» на послання військовому кораблю

Сьогодні, 02:20 Переглядів: 141

У Празі активісти «перейменували» вулицю Ruská, дописавши до неї кілька слів, щоб вийшло знамените послання українських прикордонників до російського військового корабля.

Чеською мовою воно звучить так: «Ruská válečné lodi, jdi do prdele». Що перекладається як «Російський військовий корабель, іди нах*й».

Самі навігаційні таблички ніхто не змінював – активісти просто наклеїли на них наклейки, виконані тим самим кольором та шрифтом, що й оригінал.

Причому «оновлення» зазнали всі таблички з назвою цієї вулиці в районі.