Як КОРД знищив два ворожі танки в Київській області

Сьогодні, 01:40 Переглядів: 552

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Бійці спецпідрозділу КОРД розбили два танки російського агресора в селі Заворичі, Київської області, повідомляє пресслужба Національної поліції України. - Сьогодні у Броварському районі бійці спецпідрозділу КОРД знищили з РПГ два ворожі танки агресора, - йдеться в повідомленні. Серед особового складу поліції Київської області втрат немає.

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