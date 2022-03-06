Ексголову Полтавської ОДА Синєгубова нагородили орденом Богдана Хмельницького

Президент Володимир Зеленський нагородив орденами голів обласних військових адміністрацій та мерів українських міст. Президент ухвалив рішення нагородити орденами очільників обласних військових адміністрацій та міст України, які героїчно тримають оборону. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу 6 березня.
Зеленський нагородив орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня голів обласних адміністрацій за оборону своїх громад:
Орденом мужності нагородили міського голову
Містами-героями стануть Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха.