Ексголову Полтавської ОДА Синєгубова нагородили орденом Богдана Хмельницького

Вчора, 23:39 Переглядів: 210

Президент Володимир Зеленський нагородив орденами голів обласних військових адміністрацій та мерів українських міст. Президент ухвалив рішення нагородити орденами очільників обласних військових адміністрацій та міст України, які героїчно тримають оборону. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу 6 березня.

Зеленський нагородив орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня голів обласних адміністрацій за оборону своїх громад:

Харківської ОДА Олега Синєгубова

Миколаївської ОДА Віталія Кіма

Донецької ОДА Павла Кириленка

Луганської ОДА Сергія Гайдая

Чернігівської ОДА Вячеслава Чауса

Сумської ОДА Дмитра Живицького

Орденом мужності нагородили міського голову

Харкова - Ігоря Терехова

Миколаєва — Олександра Сенкевича

Чернігова — Владислава Атрошенка

Сум — Олександра Лисенка

Херсона — Ігоря Колихаєва

Мелітополя — Івана Федорова

Нової Каховки — Володимира Коваленка.

Містами-героями стануть Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха.