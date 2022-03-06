Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Кременчук, Путін проти українського народу

Ексголову Полтавської ОДА Синєгубова нагородили орденом Богдана Хмельницького

Вчора, 23:39 Переглядів: 210

Також в Україні з'являться міста-герої

Президент Володимир Зеленський нагородив орденами голів обласних військових адміністрацій та мерів українських міст. Президент ухвалив рішення нагородити орденами очільників обласних військових адміністрацій та міст України, які героїчно тримають оборону. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу 6 березня.

Зеленський нагородив орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня голів обласних адміністрацій за оборону своїх громад:

  • Харківської ОДА Олега Синєгубова
  •  Миколаївської ОДА Віталія Кіма
  • Донецької ОДА Павла Кириленка
  • Луганської ОДА Сергія Гайдая
  • Чернігівської ОДА Вячеслава Чауса
  • Сумської ОДА Дмитра Живицького

Орденом мужності нагородили міського голову

  •  Харкова - Ігоря Терехова
  • Миколаєва — Олександра Сенкевича
  • Чернігова — Владислава Атрошенка
  • Сум — Олександра Лисенка
  • Херсона — Ігоря Колихаєва
  • Мелітополя — Івана Федорова
  • Нової Каховки — Володимира Коваленка.

Містами-героями стануть Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: війна Харків Полтавська ОДА Олег Синєгубов
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх