Під Харковом захопили бойовий «Тигр», у Маріуполі знищили 40 окупантів: рф несе важкі втрати

Сьогодні, 6 березня, сили Національної гвардії України та територіальної оборони Харкова знищили колону ворожої техніки. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його інформацією, в районі Руської Лозової українські бійці знищили чотири бензовози противника з пальним, три вантажні автомобілі ГАЗ-66 та захопили броньований автомобіль «Тигр».
Українські воїни Об’єднаних сил відправили горіти у пеклі 40 російських загарбників, знищили 8 ворожих БМП, 1 МТЛБ, Урал, позашляховик та чималу кількість артилерійських систем, повідомляє пресслужба штабу ООС.
Протягом дня на Луганському напрямку точилися запеклі бої. Ворог намагався просунутися вперед і захопити українські міста та села. Здійснював численні спроби прориву нашої оборони на більшості напрямків та активно застосовував артилерію. Українські воїни вправно відбивали усі атаки агресора та вели ефективну контрбатарейну боротьбу з рашистськими артилерійськими розрахунками, що обстрілювали житлові квартали українських населених пунктів.
Окрім цього, поблизу Сєвєродонецька підрозділи десантно-штурмових військ не дають російській навалі підійти до міста.
Українські воїни стійко утримували свої позиції, завдаючи втрат ворогу, та здійснили кілька успішних контратак. У підсумку окупанти втратили майже 40 чоловік особового складу, 8 БМП, 1 МТЛБ, вантажівку Урал, позашляховик та артилерійські системи (кількість уточнюється).
У Маріуполі наші захисники знищили 40 окупантів, двох взяли в полон. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Так, українські військові підбили 7 танків, 5 БТР, 2 «Тигри» окупантів.
За його словами, оборону Маріуполя тримають бригада морської піхоти, полк Нацгвардії «Азов», загони тероборони.