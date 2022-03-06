Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Кременчук, Путін проти українського народу

15 годин весни мешканці Світловодська провели в укриттях

Вчора, 22:49 Переглядів: 963

 

Людям доводиться сидіти в укриттях від 20 хвилин до двох годин

За 11 днів повномасштабного вторгнення росії на територію України Кременчук 4 рази переживав повітряну тривогу. Найбільше на Полтавщині ховалися в укриттях мешканці Миргорода, Лубен та Полтави. У сусідньому Світловодську лише за 6 днів весни 19 разів спускалися до сховищ.

Згідно із зібраними даними з телеграм-каналу "Сирена! Світловодська МТГ" мешканці Світловодська 15 годин!!! весни провели в укритих. Людям доводилося навіть за один день почути 7 сигналів "Повітряна тривога". Повітряна тривога тривала від 20 хвилин до 2 годин.

Найближчим часом на нашому сайті "Крменчуцький ТелеграфЪ" ми розкажемо, що робити якщо до найближчого укриття далеко, або у вас не має можливості оперативно покинути квартиру/будинок. Де найбезпечніше місце у квартирі? Ванна кімната? Туалет? Коридор чи місце біля вікна?

3
Автор: Альона Душенко
Теги: укриття бомбосховища Світловодськ тривога
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх