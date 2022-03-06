15 годин весни мешканці Світловодська провели в укриттях

Вчора, 22:49 Переглядів: 963

Людям доводиться сидіти в укриттях від 20 хвилин до двох годин

За 11 днів повномасштабного вторгнення росії на територію України Кременчук 4 рази переживав повітряну тривогу. Найбільше на Полтавщині ховалися в укриттях мешканці Миргорода, Лубен та Полтави. У сусідньому Світловодську лише за 6 днів весни 19 разів спускалися до сховищ.

Згідно із зібраними даними з телеграм-каналу "Сирена! Світловодська МТГ" мешканці Світловодська 15 годин!!! весни провели в укритих. Людям доводилося навіть за один день почути 7 сигналів "Повітряна тривога". Повітряна тривога тривала від 20 хвилин до 2 годин.

Найближчим часом на нашому сайті "Крменчуцький ТелеграфЪ" ми розкажемо, що робити якщо до найближчого укриття далеко, або у вас не має можливості оперативно покинути квартиру/будинок. Де найбезпечніше місце у квартирі? Ванна кімната? Туалет? Коридор чи місце біля вікна?