Росіяни відкрили вогонь по санітарних машинах на Донеччині - двоє військових загинули

Вчора, 22:28 Переглядів: 729

Російські окупанти відкрили вогонь по двох штатних санітарних автомобілях з екіпажем, які проводили евакуацію поблизу населених пунктів Златоустівка-Хлібодарівка Донецької області. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Унаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще один боєць дістав поранення.

Донецька Спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил розпочала розслідування щодо вбивства поранених українських військових.

Кримінальну справу щодо обстрілу санітарних автомобілей окупантами порушили за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Максимальне покарання винним за цією статтею ㅡ довічне позбавлення волі.