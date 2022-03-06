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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Росіяни відкрили вогонь по санітарних машинах на Донеччині - двоє військових загинули

Вчора, 22:28 Переглядів: 729

Прокуратура відкрила кримінальну справуМаксимальне покарання винним за цією статтею ㅡ довічне позбавлення волі

Російські окупанти відкрили вогонь по двох штатних санітарних автомобілях з екіпажем, які проводили евакуацію поблизу населених пунктів Златоустівка-Хлібодарівка Донецької області. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Унаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще один боєць дістав поранення.

Донецька Спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил розпочала розслідування щодо вбивства поранених українських військових.

Кримінальну справу щодо обстрілу санітарних автомобілей окупантами порушили за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Максимальне покарання винним за цією статтею ㅡ довічне позбавлення волі.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна російські окупанти Донбас
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