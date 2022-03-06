Поки кременчужанка плела маскувальні сітки - авто намагався обікрасти мародер

Сьогодні, 22:17 Переглядів: 211

У Кременчуці на мікрорайоні Раківка у суботу, 5 березня, пильні перехожі затримали мародера. Злодій намагався потрапити в припаркований автомобіль.

- Авто власниці стояло недалеко від того місця, де вона допомагала плести сітки для наших хлопців. Дякуємо небайдужим людям, що побачили і вчасно його зупинили. Поліція прибула на місце злочину, – написали кременчужани у групі Раківка Сильні Духом.

Мародера покарали - примотав до стовпа.