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Кременчук, Благодійність

Кременчужани ви неймовірні: за кілька годин зібрали допомогу у Харків

Сьогодні, 19:37 Переглядів: 960

 

Продукти харчування вже на підїзді до Харкова

Зранку на нашому сайті «Кременчуцький ТелеграфЪ» вийшов матеріал про збір допомоги постраждалим мешканцям Харкова. За кілька годин зібрали цілу газель гуманітарної допомогу. Наші сміливці вже у дорозі й везуть допомогу людям, які під обстрілами залишаються в рідному місті.

- Кременчужани, ви неймовірні. Лише о 10 ранку вийшло оголошення про збір в магазинах «Принцип» і за декілька годин ви назбирали цілу газель гуманітарки, яка дуже там потрібна, - зазначають волонтери «Кременчуцького Телеграфа» та «Принцип».

Кременчужани, ви неймовірно круті! У цей нелегкий час ви всі згуртувалися й стали надійним тилом. Тилом, які відчиняє свої двері вимушеним переселенцям, надає їм домашнє тепло, допомагає військовим й готує смаколики для тих хто залишається під обстрілами.

Наша перемога близько! Все буде Україна!

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Автор: Альона Душенко
Теги: Харків допомога
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