Кременчужани ви неймовірні: за кілька годин зібрали допомогу у Харків

Зранку на нашому сайті «Кременчуцький ТелеграфЪ» вийшов матеріал про збір допомоги постраждалим мешканцям Харкова. За кілька годин зібрали цілу газель гуманітарної допомогу. Наші сміливці вже у дорозі й везуть допомогу людям, які під обстрілами залишаються в рідному місті.
Кременчужани, ви неймовірно круті! У цей нелегкий час ви всі згуртувалися й стали надійним тилом. Тилом, які відчиняє свої двері вимушеним переселенцям, надає їм домашнє тепло, допомагає військовим й готує смаколики для тих хто залишається під обстрілами.
Наша перемога близько! Все буде Україна!