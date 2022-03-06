32 нових випадки COVID-19 зафіксовано у Кременчуці

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 350

Сьогодні, 6 березня, у Кременчуці зареєстровано 32 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Захворіли 17 жінок віком від 18 до 67 років та 15 чоловіків віком від 27 до 82 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 30 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, два пацієнта лікуються в інфекційному шпиталі, не вакциновані. Всього в інфекційних шпиталях лікується 20 пацієнтів.

Одужало 15 пацієнтів.

Сьогодні в місті випадків смерті не зареєстровано.

Всього зареєстровано 23 620. Одужало 20 618. Померло 717