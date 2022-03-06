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Українське телебачення тепер у Дії

Сьогодні, 21:05 Переглядів: 446

 

Залишайтеся в курсі українських новин, будьте з Дією, бережіть себе та Україну. Перемога близько!

Міністерство цифрової трансформації України анонсувало українське телебачення у Дії. Щоб не дозволити окупантам блокувати наше телебачення та сіяти брехню, разом зі стримінговим сервісом MEGOGO запускаємо онлайн-трансляцію українських телеканалів у застосунку Дія — Дія TV. Завдяки йому українці матимуть безоплатний доступ до новин будь-де та будь-коли.

Як скористатися послугою:

  • Оновіть застосунок Дія
  • Зайдіть у розділ Послуги
  • Оберіть Дія TV і трансляція почнеться автоматично.

Деталі у відео

Нова послуга вже доступна для користувачів IOS та Android.

Зараз Дія TV транслює марафон єдності «Ми сильні разом», до якого долучилися провідні українські телеканали. Згодом з'являться дитячий контент, розважальні та інформаційні програми.

Залишайтеся в курсі українських новин, будьте з Дією, бережіть себе та Україну. Перемога близько!

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Автор: Альона Душенко
Теги: Дія Мінцифра телебачення
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