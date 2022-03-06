«Ситуація п@здець»: два дні Ірпінь розстрілюють російські війська

Два дні Ірпінь розстрілюється російськими окупантами. На околиці міста вриваються рашисти з бронетехнікою. Жінки, діти, літні люди тікають через розбитий міст, який обстрілюють з артилерії окупанти.
Люди покидають місто. Хтось схопивши дитину на руках, хтось у когорті рідних, чоловік на спині витягує поранену жінку...
Один з місцевих мешканців вирішив покинути місто, коли росіяни постукали у двері та зазирнули у вікно його будинку.
Детальніше про ситуацію дивіться у сюжеті Кременчуцького громадського телебачення: