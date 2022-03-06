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«Ситуація п@здець»: два дні Ірпінь розстрілюють російські війська

Сьогодні, 21:16 Переглядів: 993

 

Ситуація в місті дуже напружена 

Два дні Ірпінь розстрілюється російськими окупантами. На околиці міста вриваються рашисти з бронетехнікою. Жінки, діти, літні люди тікають через розбитий міст, який обстрілюють з артилерії окупанти.

«На моїх очах дві маленькі дитини та двоє дорослих загинули»: Росіяни вбили 8 мирних людей під час евакуації з Ірпеня
- Палає школа, палає виробництво пластику, багато руйнувань цивільних... Звикаєш, - додав місцевий мешканець про обстріл артилерії. 

Люди покидають місто. Хтось схопивши дитину на руках, хтось у когорті рідних, чоловік на спині витягує поранену жінку...

- Ситуація п@здець, - сказав один з чоловіків. 

Один з місцевих мешканців вирішив покинути місто, коли росіяни постукали у двері та зазирнули у вікно його будинку. 

Детальніше про ситуацію дивіться у сюжеті Кременчуцького громадського телебачення:

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Автор: Альона Душенко Джерело відео: Кременчуцьке Громадське Телебачення
Теги: Ірпінь війна російські окупанти
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