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Кременчуцький госпіталь отримав допомогу з Польщі

Сьогодні, 21:28 Переглядів: 627

 

Допомога надходить від кременчужан з усього світу

З польського міста Турек надіслали гуманітарний вантаж для Кременчука. Допомогу отримав шпиталь для учасників та інвалідів війни. Про це йдеться у повідомленні АТО Кременчуцький обласний клінічний шпиталь. 

Не останню роль зіграв кременчужанин, який нині живе у Польщі Олег Конрадій.

- Отримали гуманітарний вантаж від друзів з Польщі Дякуємо всім мешканцям польського міста Турек та особисто бургомістру Ромуальду Антосіку за ініціативу, небайдужість і допомогу. Дякую щиро Олег Конрадій, що переживаєш і допомагаєш, - йдеться у повідомленні. 
 
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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога госпіталь
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