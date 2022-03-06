Кременчуцький госпіталь отримав допомогу з Польщі

Допомога надходить від кременчужан з усього світу
З польського міста Турек надіслали гуманітарний вантаж для Кременчука. Допомогу отримав шпиталь для учасників та інвалідів війни. Про це йдеться у повідомленні АТО Кременчуцький обласний клінічний шпиталь.
Не останню роль зіграв кременчужанин, який нині живе у Польщі Олег Конрадій.
- Отримали гуманітарний вантаж від друзів з Польщі Дякуємо всім мешканцям польського міста Турек та особисто бургомістру Ромуальду Антосіку за ініціативу, небайдужість і допомогу. Дякую щиро Олег Конрадій, що переживаєш і допомагаєш, - йдеться у повідомленні.
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