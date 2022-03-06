Кременчуцький госпіталь отримав допомогу з Польщі

Сьогодні, 21:28 Переглядів: 627

З польського міста Турек надіслали гуманітарний вантаж для Кременчука. Допомогу отримав шпиталь для учасників та інвалідів війни. Про це йдеться у повідомленні АТО Кременчуцький обласний клінічний шпиталь.

Не останню роль зіграв кременчужанин, який нині живе у Польщі Олег Конрадій.

- Отримали гуманітарний вантаж від друзів з Польщі Дякуємо всім мешканцям польського міста Турек та особисто бургомістру Ромуальду Антосіку за ініціативу, небайдужість і допомогу. Дякую щиро Олег Конрадій, що переживаєш і допомагаєш, - йдеться у повідомленні.