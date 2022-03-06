Щастя в маленьких речах: воїни отримали малюнки від дітлахів з Кременчука

Сьогодні, 20:57 Переглядів: 438

Кременчуцькі дітлахи для українських військових підготували малюнки. У дитячих листах слова підтримки й вдячності нашим бійцям за захист. Про це повідомляє Координаційний центр об'єднань ветеранів АТО.

- Щастя в маленьких речах. Значення цих слів усвідомлюєш, коли дивишся на усміхнені обличчя цих мужніх чоловіків. Ці усмішки – завдяки вихованцям клубу «Сатурн» ОДЮК та їхнім малюнкам. Діти – майбутнє України. Задля майбутнього, задля дітей Україна переможе. Обличчя військових «відкриті» на їх прохання: вони – не злочинці, вони – захисники рідної землі! Ярослава Головаш, дякую за допомогу в інформаційному забезпеченні волонтерської діяльності, - йдеться у повідомленні.