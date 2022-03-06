Що означає термін «закрите небо» та чому НАТО не поспішає «закривати» небо над Україною?

Сьогодні, 18:36 Переглядів: 1 366

Більшість українців не розуміє — чому ж НАТО не закриває небо над Україною попри заклики Президента України та усіх українців

Причини цього у НАТО є, й вони дуже серйозні. Застосування її в Україні Путін однозначно прийме як оголошення йому особисто Третьої світової війни. Про це пише АрміяInform.

«Закрите небо» — це система багатошарової протиповітряної оборони НАТО. Слід зауважити, що ППО НАТО — це одразу кілька різних систем захисту від літаків та ракет супротивника, взаємопов’язаних між собою. Найвідоміша частина «закритого неба» — якраз Active Layered Theater Ballistic Missile Defence.

Це фантастична система континентального щита протиракетної оборони НАТО. Вона складається з винищувачів-бомбардувальників Lockheed Martin F-35, які ведуть постійне чергування на великій висоті. Такі літаки оснащені високочутливими радіолокаційними засобами. Декілька F-35 можуть контролювати цілу півкулю, визначаючи місця запуску ракет і ймовірні траєкторії їхнього польоту. Система легко відстежує місця запуску, траєкторії польоту, точки попадання російських крилатих або балістичних ракет. Наприклад — «Іскандерів», якими росія вже обстрілювала українські території.

Дані від F-35 надходять на наземні РЛС та центри управління, які запускають і направляють ракети-перехоплювачі. Ціна цієї системи, яка все ще продовжує розгортатися в Європі, становить не один трильйон доларів. Ціна одного F-35 — понад мільярд. Але гра цього варта. Фактично ця система ПРО може знищити будь-яку кількість ворожих цілей, навіть випущених одночасно.

Чому НАТО не застосовує щит для України?

Щит на 90 % розгорнутий у країнах НАТО і вже працює. Проте його спроможності якраз і є тією причиною, через яку Путлер прийме її застосування в Україні чи не оголошенням Третьої світової з боку НАТО.

Передумови вже були. Коли 2009 року президент США Барак Обама оголосив про початок реалізації проєкту Active Layered Theater Ballistic Missile Defence, кремлівський фюрер запанікував. Ще б пак — ця система ПРО робила Європу недосяжною для будь-яких його ракет. Ба більше, всі російські системи ППО разом нічого вдіяти з F-35 не можуть. І за оцінками західних експертів, ще років 20 протиставити цим літакам кремлівцям буде нічого. Адже ці літаки можуть ефективно і оборонятися, і атакувати.

Путін одразу заявив, буцімто створенням нової системи ПРО НАТО порушила договір про звичайні збройні сили в Європі (ДОВСЕ). Відносини між росією та Альянсом сильно загострилася ще на старті проєкту. Тож нині НАТО цілком логічно допускає, що застосування системи ALTBMD для захисту України призведе до прямого військового конфлікту з РФ. Путін спробує знищити бази ПРО НАТО у Польщі, Румунії та Чехії. НАТО вдарить у відповідь. Почнеться Третя світова, закінченням якої стане загибель людства.

Чи є інші варіанти протидії окупантам у повітрі?

Варіанти існують навіть попри дефіцит часу на розв’язання проблеми. Чим насправді міг би допомогти швидко й ефективно Захід — так це передачею Україні своїх тактичних систем ППО типу мобільних та універсальних Patriot або THAAD. За оцінками багатьох експертів, ці системи, хай і не на 100 %, допомогли б закрити небо над Україною без ризику початку ядерної війни.

Другий шлях – передача літаків-винищувачів радянського виробництва, якими володіють українські льотчики, та які є на озброєнні деяких східноєвропейських членів НАТО. Наразі такі перемовини США активно проводять з Польщею.