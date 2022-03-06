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Росія готується бомбити та обстрілювати власні міста, щоб звинуватити Україну

Сьогодні, 18:57 Переглядів: 424

В РНБО заявили, що Кремль шукає привід, щоб оголосити в Росії загальну мобілізацію

Росія готує обстріли власних міст біля кордону з Україною, щоб звинуватити в цьому офіційний Київ та оголосити загальну мобілізацію.

Про це повідомляє у Facebook Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.

- ЦПД при РНБО України повідомляє, що в умовах фактичної поразки військового вторгнення в Україну російська влада готується до реалізації ймовірного сценарію, який передбачає обстріли житлових кварталів російських міст поблизу українського кордону та подальше звинувачення в цьому українських військових. Це, за задумом кремлівської верхівки, буде використано як підставу для оголошення в Росії загальної мобілізації, – йдеться в повідомленні.

У ЦПД вважають, що, з урахуванням дій російської армії в Україні, «провокації в російських містах супроводжуватимуться численними жертвами серед мирного населення з метою створення «красивої картинки».

- Подібні сценарії Росія неодноразово використовувала як привід до бойових дій в Афганістані, Чечні та Абхазії, – нагадали у відомстві.
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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти провокаторы мобілізація
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