Від початку нападу Росії на Україну 143 тисячі українців повернулися додому

Сьогодні, 18:17 Переглядів: 460

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Від початку російської агресії тільки західну ділянку державного кордону України перетнуло понад 1 млн 50 тисяч осіб. З них на виїзд з країни попрямувало понад 900 тисяч осіб — майже 764 тисячі громадян України та близько 137 тисяч іноземців.

Водночас на в’їзд в Україну прибуло 143 тисячі наших співвітчизників, 80 % із них — чоловіки.

Також прикордонники забезпечили пропуск 2450 автомобілів з гуманітарною допомогою, яку надіслано з-за кордону.