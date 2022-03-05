На Кременчуччині збирають підписи щодо звернення до лідерів-країн НАТО

У Кременчуцькому районі збирають підписи мешканців під зверненням Кременчуцької райради до лідерів-країн НАТО з проханням про закриття неба над Україною. Про це повідомив керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- Сьогодні Кременчуцька районна рада звернулася до лідерів-країн НАТО з проханням про закриття неба над Україною. Депутати райради оформили звернення президентам США, Франції, канцлеру Німеччини, прем’єр-міністру Великобританії, Генеральному Секретареві НАТО, урядам та парламентам країн-членів НАТО, послам та дипломатичному корпусу усіх держав НАТО.

Ми, депутати Кременчуцької районної ради, звертаємось до вас на підтримку прохання Президента України Володимира Зеленського про закриття неба над Україною.

Тисячі загиблих та ранених дітей, жінок, літніх людей, зруйновані лікарні, школи, дитячі садки – така ціна зволікання з закриттям неба.

Підтримайте звернення України до НАТО про закриття неба!

Діяти потрібно негайно!",- сказано у зверненні і ми це звернення підтримуємо.

Але, крім депутатів, і звичайні люди можуть звернутися з проханням до лідерів-країн НАТО з проханням про закриття неба над Україною. Для цього військова адміністрація і райрада ініціюють і починають збір підписів мешканців району під зверненням райради,- заявив Олег Лєднік.