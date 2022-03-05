В оточенні Путіна почався розкол - Центр протидії дезінформації

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 0

Наразі вже шестеро олігархів з загальним капіталом $90 млрд. публічно виступили проти російської агресії

Центр протидії дезінформації при РНБО України підтверджує, що в оточенні Путіна почався розкол. Західні санкції проти російської еліти, яка, як відомо, складає фундамент кремлівської влади, похитнули віру російських олігархів в свого ідола.

Наразі вже шестеро олігархів з загальним капіталом $90 млрд. публічно виступили проти російської агресії щодо України. Статки російських мільярдерів скоротилися за тиждень війни майже на $40 млрд.

Сьогодні заяви зробили власник "Новатек" Леонід Міхельсон, засновник "Русалу" Олег Дерипаска, власник "Лукойл" Вагіт Алекперов, голова "Альфа Груп" Михайло Фрідман та його партнер Петро Авен.

Але найтвердіше висловився відомий банкір Олег Тіньков: 'Це немислимо і неприпустимо! Держави мають витрачати гроші на лікування людей, а не на війну".